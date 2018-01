Équithérapie: c'est pour petits et grands

Des milliers de personnes ont recours à l'équithérapie pour traiter leurs problèmes. Près de Toulon, un groupe d'enfants suit cette thérapie pour gérer leur manque de coordination, d'équilibre et de relation sociale. Le contact avec les animaux les aide à mieux s'épanouir. Outre les enfants, les adultes en difficulté peuvent également suivre cette thérapie par les chevaux pour traiter leur mal-être. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 02 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.