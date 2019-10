Erdogan menace d'ouvrir les frontières de l'Europe à des millions de réfugiés

La Turquie poursuit sa troisième journée d'offensive contre les Kurdes du nord de la Syrie, principalement contre les villes frontalières de Tal Abyad et Ras al-Aïn. Erdogan veut établir sur cette zone une bande de 30 km pour y concentrer les trois millions de réfugiés installés en Turquie. Face au tollé international, les autorités turques menacent de déclencher une nouvelle vague d'immigration en Europe. Les Occidentaux craignent déjà la dispersion des prisonniers issus de l'Etat islamique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.