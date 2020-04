Eric-Angelo Bellini : "Aujourd'hui, le confinement abîme énormément le corps et le psychisme"

Les résidents de l'Ehpad "Les Rousselières" à Pleumartin (Vienne) étaient déjà confinés une semaine avant l'ensemble de la population. Après l'allocution d'Emmanuel Macron, le directeur de l'établissement affirme qu'il sera compliqué de leur faire comprendre que leur déconfinement ne se fera pas encore pour le 11 mai. Pourtant, à plus de 35 jours d'une vie en vase clos, c'est à la fois le corps et le psychisme qui sont impactés par ce confinement.