Eric, champion du monde d’huile d’olive

Dans le Hameau de massargues, en Ardèche, la star du moment est une huile, élue la meilleure du monde lors d'un concours international. Il y a quelques semaines, 20 jurés ont désigné Eric Martin gagnant parmi plus de 1 000 producteurs. Sophie est oléologue diplômée de l'université de Montpellier. Elle nous fait part de son avis : "cette huile a une robe verte claire très intense. Elle est particulièrement brillante. Là, on cherche la fraîcheur, le côté très végétal. On a vraiment des arômes très très nets d'amandes fraîches. C'est parfait". Fils, petit-fils d'agriculteur, Eric travaille tous les jours sur ses parcelles. A ce jour, il possède plus de 10 000 oliviers. Une petite production artisanale qui fait la réputation de toute une région. "On est agriculteur, on reste simple. On est des gens de la terre, de la campagne. C'est un coup de projecteur, mais c'est notre travail au quotidien qui permet ce genre de résultat", confie Eric. Inutile de dire que cette terre ardéchoise fait bien des jaloux surtout l'Espagne et l'Italie, les plus gros producteurs d'huile d'olive. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez