Eric Drouet interpellé pour organisation d'une manifestation non déclarée

L'une des figures des gilets jaunes, Éric Drouet, a été interpellée pour organisation d'une manifestation non déclarée. Il a ensuite été placé en garde à vue dans la soirée du 2 janvier 2019. Le 22 décembre 2018, il avait déjà été arrêté pour port d'arme prohibée. Son jugement à ce sujet est prévu le 5 juin 2019. À suivre ce 3 janvier 2019 à 18 heures sur LCI canal 26, 24H Pujadas qui reviendra sur cette arrestation et plus généralement sur ce qu'est devenu le mouvement des gilets jaunes.