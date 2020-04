Eric, le nouveau recordman des 12 coups de midi

Avec 160 émissions à son actif, Eric détient le record de gains jamais amassés dans Les 12 coups de midi. Jusqu'ici, il a gagné plus de 800 000 euros. A travers ses passages, ce dessinateur projeteur dans le bâtiment, passionné d'histoire et d'astronomie, a su impressionner les téléspectateurs par sa culture. Pour les prochaines émissions, il compte aller jusqu'au bout et battre de nouveaux records.