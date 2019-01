Érosion : la Baie d'Authie est fortement menacée

La Baie d'Authie est l'une des baies les plus menacées par l'érosion sur la Côte d'Opale. La mer a avancé de dix mètres depuis le mois d'août 2018. Pour éloigner le risque de submersion marine, des opérations de consolidation des dunes sont en cours, un chantier urgent de 35 000 m3 de sables. A chaque saison, les travaux de rechargement en sables coûtent très cher aux communes qui attendent de l'État une solution plus pérenne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.