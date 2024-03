Érosion : Biscarrosse tente de sauver sa plage

Des engins profitent de la marée basse à six heures pour acheminer un maximum de sable sur la dune. Cette opération exceptionnelle a été avancée en raison des grandes marées. Les tempêtes de l’hiver ont fait reculer le trait de côte de plus d’une dizaine de mètres. La plage est interdite au public, mais des spectateurs sont venus assister au chantier. Ce chantier a lieu une fois par an. "Le sable, on va le chercher au sud, à un kilomètre à peu près. Puis, on le ramène sur la station balnéaire", explique Vincent Bawedin, chargé de mission Gestion du trait de côte. Près de 39 000 tonnes de sable sont déplacés, soit plus de dix piscines olympiques. Sans ce chantier, Biscarrosse (Landes) n’aurait plus de plage une grande partie de l’année. Des bâtiments comme les Villas jumelles ou le Grand Hôtel devront un jour être déplacés. Les habitants voient l’océan gagner un peu de terrain chaque année. Le ré-ensablement coûte à la communauté de commune un peu plus de 300 000 euros par an. TF1 | Reportage Y. Chambon, F. Resbeut