Érosion côtière : 126 communes priées d'agir

Laurent Rondi gère le "Lacanau Surf Club", une institution de la ville, qui va devoir être déplacée dans les prochaines années. À Lacanau, la terre recule d'un mètre cinquante en moyenne chaque année. D'ici dix ans, la plage centrale aura totalement disparu. Plus que de nouvelles études, les habitants de la ville attendent surtout des travaux dont ils entendent parler depuis des années. Le commerce de Caroline Bayonnette, propriétaire du "Lacanau Beach Massage", est en première ligne. Elle va devoir déménager son salon de massage face à la mer à contre-cœur. "Mon commerce est menacé. J'espère que je pourrais rester là, parce que c'est quand même ma septième année et j'ai l'impression de faire partie des meubles maintenant", témoigne-t-elle. D'ici cinq ans, la ville prévoit de remplacer les parkings par une esplanade et de renforcer sa protection. C'est un chantier gigantesque qui sera en grande partie financé par l'Etat. Comme à Lacanau, 126 communes de la façade atlantique et de la Manche sont classées prioritaires face à l'érosion côtière. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Arfel