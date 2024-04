Érosion : des milliers de maisons bientôt condamnées

Cette maison est désormais suspendue 26 mètres au-dessus du vide. Personne n'était dans la maison au moment de l'éboulement début mars. C'est un lieu de vacances pour Philippe et sa sœur Françoise. Ils tentent aujourd'hui de sauver quelques souvenirs. Face au danger, la maison est condamnée par un arrêté municipal. En 70 ans, la famille a vu le trait des côtes reculer. En cause, les attaques de la mer au pied de la falaise, touchée aussi par des pluies abondantes ces derniers mois. Dans l'Hexagone, 42 000 logements seraient exposés à l'érosion côtière d'ici 2100, dont près de 5 000 en Bretagne. Comme ici à Treffiagat (Finistère) ou Pouldreuzic à quelques kilomètres. La route est la première à subir ce phénomène. D'ici cinq ans, elle sera définitivement fermée. Impuissants face aux éléments, les élus de cette commune de 2 000 habitants travaillent sur des solutions de repli. Dans ce quartier, cinq habitations et un restaurant sont directement menacés sur les 30 prochaines années. TF1 | Reportage J. Jeunmaitre, A. Janssens, L. Barbier