Érosion, ils achètent au bord de la falaise

C'est l'achat d'une vie... Une maison avec une vue imprenable que Patricia s'est offerte avec son mari il y a tout juste un an. Seul problème : l'érosion. En effet, la mer grignote la falaise. Celle-ci perd au moins dix centimètres chaque année. Il reste 30 ans, peut-être plus à Patricia pour profiter de sa maison avant qu'elle ne disparaisse. Ils espèrent donc pouvoir finir leurs jours ici. Cet optimisme touche désormais de nombreux propriétaires sur le littoral. Ils achètent ces biens au prix du marché de 200 à 300 000 euros en moyenne. D'ailleurs, d'autres propriétaires viennent de s'installer. Les gens font la part entre le cadre de vie et le risque. Le choix est fait. Pourtant, plusieurs maisons deviennent trop dangereuses et sont vouées à la destruction. Grâce à un financement particulier, le fonds Barnier, les propriétaires ont pu être dédommagés. Seule chose qui pourrait être dissuadée de potentiels acheteurs, la fin des indemnisations et encore certains donneraient tout rien que pour la vue. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos