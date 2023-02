Erosion, première démolition d'un immeuble

C'est la fin d'un symbole. Le Signal, 78 appartements sur quatre étages, s’apprête à disparaître définitivement. Ce vendredi matin, les riverains ont fait le déplacement pour l'observer une dernière fois. Construite entre 1965 et 1970, la barre d'immeuble était alors à 200 mètres de l'eau. Aujourd’hui vidée de ses habitants, l'océan est à ses portes. "Il faut savoir que la mer était à peu près à 200 mètres à l'ouest, ici. Petit à petit, j'ai aussi vu la dune se rétrécir (...) A la dernière tempête, il était mis en péril et du coup, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas", témoigne un riverain. Une érosion qui gagne du terrain et une démolition inévitable. Jean-José y a acheté un logement dans les années 70. Il a dû quitter le bâtiment il y a neuf ans. Après une longue course aux indemnisations, les propriétaires ont gain de cause : 70% des dix millions d'euros estimés leur sont finalement reversés. Les travaux de démolition devraient durer trois semaines et marquent le premier épisode de l'érosion côtière atlantique. TF1 | Reportage S. Petit, C. Brousseau