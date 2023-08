Érosion : quand le Pays basque rétrécit

En arrivant sur la plage d'Erretegia, à Bidart (Pyrénées-Atlantiques), il est difficile d'échapper au panneau de mise en garde. Les éboulements de falaise sont ici permanents, de quoi surprendre et inquiéter les vacanciers. En décembre 2020 et octobre 2022, d'importants effondrements ont eu lieu sur ce site. À chaque fois, heureusement, sans faire de blessés, mais pour la mairie, la crainte grandit. Depuis le début de l'été, de nouveaux affichages, plus pédagogiques, ont été déployés. "On essaie de sensibiliser les gens. On peut encore se balader sur la plage, mais pas tout le temps, et pas n'importe où", explique Emmanuel Alzuri, le maire. Plus au Sud, route de la Corniche, même problématique. Chaque jour, malgré l'interdiction évidente, des centaines de personnes franchissent les barrières pour immortaliser la vue. Le site est pourtant bien fermé au public. En détaillant la roche, il est plus facile de comprendre les causes de l'érosion. Pour tenter d'éviter des scénarios dramatiques, Biarritz investit massivement. Au Pays basque, le trait de côte a reculé en moyenne de cinq mètres ces dix dernières années. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Dubois, J. Rivarin