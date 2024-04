Érosion : quand l'océan fait reculer le petit train

Ce n'est plus une plage, c'est une falaise de sable abrupte. Une dune attaquée par l'océan. Les blockhaus de la Deuxième Guerre mondiale dégringolent année après année. Et le phénomène contraint désormais à reculer l'arrivée du célèbre petit train du Cap-Ferret. Il y a encore quelques années, voici à quoi ressemblait cet endroit. Mais à cause de l'érosion, le paysage a changé. Le site et la plage sont interdits d'accès. Mais le maire a une spécialiste, qui doit nous montrer les effets des tempêtes de cet hiver. Reculer les installations, le petit train et le poste de secours, le dossier est à l'étude depuis des années. Cet hiver, il a fallu lancer les travaux devant la poussée de l'océan. Plus bas, la commune transforme la chaussée pour la rendre perméable à la pluie. Un ensemble de travaux pour préserver le milieu naturel, les habitations et les activités touristiques. Première ville de l'Hexagone à réaliser de tels aménagements, Lège-Cap-Ferret pourrait être bientôt suivie par de nombreuses communes soumises à l'érosion. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau