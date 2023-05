Érosion, sècheresse : bientôt des maisons non assurées ?

Certains habitent en bord de falaise, d'autres en front de mer, dans des maisons menacées par l'érosion ou la montée des eaux. Ce couple de propriétaires a déjà été inondé lors d'une tempête. Leur assurance n'a pas augmenté ses tarifs, mais cela pourrait finir par arriver face au risque de submersion. Pour leur fils, c'est un excès de prudence. Dans le village, la digue n'est plus assurée depuis décembre dernier. Pour l'instant, travaux et réparations sont à la charge de la collectivité. En Hexagone, il n'existe pas encore de zones d'habitation non assurées, mais certaines régions vont voir leurs factures s'alourdir d'ici à 2050. Pour cette députée de Gironde, spécialiste du littoral, les futurs acheteurs doivent prendre conscience de la situation : "à terme, on sait qu'il y aura un problème d'assurance parce qu'on sait très bien que le bien va finir par disparaître, par tomber à l'eau ; le mieux est d'être précautionneux et de ne plus acheter en première ligne". Sur la côte, face au réchauffement climatique, certains élus se préparent déjà à devoir localiser certaines maisons en dehors des zones à risques. TF1 | Reportage A Lebranchu, X. thoby