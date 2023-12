Érosion : une lutte qui coûte très cher

La mer n'est plus qu'à quelques mètres d'un quartier résidentiel. Le risque d'une submersion marine grandit à chaque tempête. Un plan de déconstruction est à l'étude sur six maisons les plus menacées. Contre une indemnisation des pouvoirs publics, la mère de Gilles se résignerait à quitter son logement. D'autres resteront coûte que coûte. Une habitante ne veut pas abandonner la maison qu'elle habite depuis 53 ans. "On n'a jamais eu la mer dans le jardin, je ne vois pas pourquoi on partirait. Il faudrait que la dune lâche", lance-t-elle. La dune, justement, est régulièrement renforcée. Plus d'un million d'euros dépensés en dix ans, un gouffre financier selon la mairie. Comme Treffiagat (Finistère), 242 communes menacées par l'érosion, dont près de 40% en Bretagne, se sont portées volontaires pour étudier et redessiner leur littoral. Pour les accompagner, un Comité national du trait de côte a été créé en mars dernier. Trouver des financements devient indispensable. Certaines communes se sentent parfois démunies. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, K. Gaignoux, R. Cann