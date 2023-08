Erreur de la banque en leur faveur ?

D’interminables files d’attente devant les distributeurs de billets irlandais. Toutes ces personnes ont pu retirer jusqu’à 1 000 euros chacune, alors même qu’elles n’avaient pas l’argent sur leur compte. Des policiers ont été obligés de monter la garde toute la nuit pour les en empêcher. Avec de l’argent gratuit, ils ont l’impression d’avoir gagné le jackpot à cause d’un bug informatique. Mardi soir, tous les distributeurs de la Banque d’Irlande, une banque d’État, permettaient de transférer jusqu’à 1 000 euros sur un compte bancaire en ligne ou de retirer cet argent. Le problème est que si les clients pensaient avoir une erreur de la banque en leur faveur, ils se trompaient. Utiliser de l’argent qui n’est pas à vous peut être considéré comme une fraude. Et avec 169 agences reparties dans toute l’Irlande, son ampleur peut être immense. La Banque d’Irlande affirme que le bug est désormais réparé, et que les clients seront, quoi qu’il arrive, débités. La banque n’a pas souhaité communiquer le montant excessif soutiré mardi soir. TF1 | Reportage I. Bornacin, F. De Juvigny