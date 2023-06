Erreur de PV et retrait de points non fondé : que faire ? Le 13H à vos côtés

Sur une possible erreur de PV, que peut-on faire ? Il est possible de contester un PV ou une infraction pour laquelle on a été verbalisé. On peut le faire en remplissant le formulaire de requête en exonération. Si votre cas n'est pas prévu dans ce formulaire, il faut alors détailler sur un papier libre les raisons pour lesquelles vous contestez l'infraction. Il faut ensuite envoyer tout cela à l'officier du ministère public, son adresse figure au dos de la contravention. Puis, vous payez une consignation. Soyez vigilant, si vous contestez à ce stade, aucun point ne doit vous être retiré. Ce qui se passe après, c'est que vous allez recevoir une réponse de cet officier dans un délai qui peut aller de trois mois à un an. Pour ce cas, ils ont répondu que la contestation n'était pas fondée. Que peut-on encore tenter ? Selon une avocate spécialisée, la réponse du ministère public est illégale. En effet, selon la loi, vous devez être renvoyés devant le tribunal de police. Cette pratique a été sanctionnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. T. Coiffier