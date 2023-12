Éruption en Islande : les images spectaculaires du mur de feu

De la lave à perte de vue, comme une muraille de feu qui s'étend sur des kilomètres, et du magma projeté à plusieurs mètres de haut. Après des semaines d'activité sismique intense, tout le monde en Islande attendait le début de cette éruption, filmée en direct sur ces images. Un moment unique que ces touristes n'auraient raté pour rien au monde . Nous venons de contacter un guide français installé en Islande. Lui aussi s'est rendu au plus près de l'éruption, toujours fasciné par ce spectacle de feu. "On voit des rideaux de lave. C'est de la roche en fusion qui sort à 1 200 degrés", raconte Ael Kermarec. Un spectacle saisissant, surveillé de très près par les autorités, car ce volcan se trouve à seulement trois kilomètres du village de Grindavik. Ses 4 000 habitants ont déjà été évacués, mais la police quadrille la zone pour empêcher toute personne de s'approcher de l'éruption. D'après l'Institut météorologique islandais, la puissance de l'éruption semblait diminuer ces dernières heures. Pour l'instant, aucun nuage de cendres n'est observé, et le trafic aérien ne devrait pas être affecté. TF1 | Reportage A. Bourdarias, M. Bliard, C. Aragona