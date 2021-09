Éruption volcanique aux Canaries : le nuage qui survole la France est-il dangereux ?

Une colonne de cendre et de gaz haute de 4 500 mètres qui se mêle au cumulonimbus. Voilà l'une des conséquences de l'éruption du Cumbre Vieja depuis dimanche. Emporté par les vents, le nuage fait route vers le Nord-ouest. Il pourrait atteindre l'Occitanie ce week-end. Pour l'instant, il n'y a rien à l'horizon dans le ciel toulousain, mais les habitants restent attentifs. "Il y a peut-être d'autres pays qui vont être beaucoup plus inquiétés que nous" ; "J'attends d'avoir des informations pour savoir si c'est vraiment toxique, s'il vaut mieux ne pas sortir pendant un ou deux jours", confie des habitants. Ce nuage contient, certes, des vapeurs d'eau, du dioxyde du carbone, mais surtout du dioxyde de soufre. C'est ce dernier qui irrite les muqueuses et suscite l'inquiétude. Une dépression au large du Portugal pousse le nuage dans notre direction. Les spécialistes expliquent qu'il devrait traverser l'Occitanie entre ce vendredi et dimanche. Heureusement, il n'y aura aucun impact sur la santé de la population tant qu'il reste au-dessus des 1 500 mètres d'altitude. Une légère brume pourrait néanmoins colorer la ville rose.