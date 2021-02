Escale au bord du lac de Côme en Italie

Au pied des Alpes, le lac de Côme est un lieu empreint de luxe et d'abondance. Mais saviez-vous que cette richesse provient d'un minuscule animal qui a longtemps niché sur les bords du lac ? Il s'agit du ver à soie. Autour de ce fil précieux, s'est formée une économie qui perdure. L'élevage des vers à soie commence en 1700, lorsque les paysans qui cultivent les mûriers remarquent que l'insecte en est friand. Avec la révolution industrielle, les élevages sont délocalisés en Asie. Mais quelques traces de cette économie demeurent, dans l'architecture de la villa Bernasconi par exemple. Elle a été construite en 1901 pour un entrepreneur textile et décorée de vers ainsi que de papillons. C'est le cas également d'une filature, la dernière encore debout. Le tissage et la transformation du tissu, historiquement, ont toujours été fait à Côme. Aujourd'hui, 80% de la soie vendue en Europe passe par les usines de la région. L'entreprise Mantero fournit toutes les grandes maisons de luxe européennes en tissu, en soie.