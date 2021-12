Escale en Corse pour la tournée de Patrick Fiori

Après 43 concerts dans tout l'Hexagone, rendez-vous avec Patrick Fiori sur les routes d'Ajaccio. Il va donner ici son dernier spectacle de l'année. En Corse, il est chez lui, mais même après 25 ans de carrière, le trac est là et l'humour détend. Sur scène dans un décor estival, il offre trois heures de spectacle à son public, entièrement masqué. "Être en Corse, c'est chanter à la maison, parce que j'ai un attachement très fort de par ma mère qui est née ici, et par les gens que j'ai rencontrés, les amitiés qui se sont créées depuis tant d'années. À Ajaccio, c'est génial parce que je peux revoir les potes après le concert", explique Patrick Fiori. Parmi ses invités, il y a Mario Capelli. Avec leurs voix, l'âme corse se révèle et les fans apprécient. "Patrick Fiori, il représente la Corse, quelqu'un de simple qui ne se prend pas la tête", lance l'une d'eux. Autre invité exceptionnel, Soprano. Dès le 4 janvier, Patrick Fiori débutera une nouvelle tournée. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez