Escapade idyllique sur les Îles Glénan dans le Finistère

Certains les surnomment les Caraïbes bretonnes. Des plages de sable fin, une eau turquoise, mais a seulement 18 °C. Sur les îles des Glénan (Finistère), les baigneurs sont rares. Beaucoup viennent tout simplement admirer le paysage. Les vedettes qui relient l'archipel au continent sont complètes ce jeudi matin. En été, ils sont chaque jour 2 000 à visiter Saint-Nicolas, l'île principale des Glénan. Pour ces Toulousains en vacances dans la région, c'était une étape incontournable. L'archipel attire aussi de nombreux passionnés de voile. Sur l'île de Penfret, une école est l'une des plus connues au monde. Un jeune homme sait installer les voiles et les poulies. Plus facile à dire qu'à faire pour certains. Des adolescents ont deux semaines de stage pour progresser. Chaque été, ils sont des milliers à venir de l'Hexagone entier. Et ils sont prévenus qu'en voile, apprentissage rime souvent avec dessalage. Tous les moniteurs sont des anciens élèves de l'école.