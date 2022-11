Escargots, êtes-vous prêts à en baver ?

Dans une ferme unique en Mayenne, le secret se cache à quelques centimètres du sol, sous ces planches. Christine Pichard et Jean-Claude Bernier, ont tout créé il y a douze ans. "On s'est documenté, on s'est renseigné, puis on est parti dans l'aventure", informe Jean-Claude, héliciculteur. Pour les deux propriétaires, ce jour est particulier. "C'est peut-être le dernier ramassage comme l'exploitation est en vente. On va les emmener au triage", "l'idée, c'est de transmettre ça à des gens sérieux par le biais de SOS Villages, puis, qu'ils vont faire perdurer notre petit bébé", expliquent-ils. Christine et Jean-Claude font tout de A à Z, depuis l'élevage, en passant par le triage jusqu'à la vente et la livraison. Ils ont le matériel nécessaire, le bâtiment pour travailler et les clients sont là : "Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot !". Les deux futurs retraités promettent à l'acheteur une formation au rythme de l'escargot pour Marcillé-la-Ville reste le fief mayennais de l'héliciculture. TF1 | Reportage K. Gaignoux, R. Hellec, X. Baumel