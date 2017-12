Des escargots pour le réveillon

Outre la volaille, la truffe et le saumon, les escargots figurent aussi dans la liste des bons plats à concocter pour le réveillon. En Bourgogne, ce petit festin réunit les familles et les amis autour d'une table, dans une ambiance très conviviale. Une tradition de longue date pour certains, un simple plaisir à partager entre proches pour d'autres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.