Espace : la photo la plus lointaine de l’univers capturée par le télescope James Webb

C'est une photo comme un plongeon au plus profond de notre univers. Ces points lumineux multicolores, ce sont des galaxies vieilles de treize milliards d'années. Elles sont visibles pour la première fois grâce au télescope spatial James Webb. C'est comme si nous regardons un grain de sable minuscule sur le bout de notre doigt. Une infime partie de l'espace qui nous entoure. Dans la nuit de lundi, le président américain Joe Biden saluait une prouesse historique. "C'est une nouvelle fenêtre sur l'histoire de notre univers. Aujourd'hui, nous avons un premier aperçu de la lumière qui brille à travers cette fenêtre. Des lumières d'autres mondes, des étoiles en orbite", explique-t-il. La photo est la plus claire, la plus lointaine jamais capturée. Grâce aux clichés que prendra le télescope James Webb pendant des dizaines d'années, les scientifiques feront des avancées monumentales. Et peut-être pourquoi pas, découvrir une trace de vie ailleurs, sur une autre planète. TF1 | Reportage N. Robertson, L. Poupon