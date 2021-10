Espace : le capitaine Kirk s’envole pour de vrai

Depuis 1966, date de sa première diffusion, la saga Star Trek a fasciné des générations de fans de science-fiction avec son personnage emblématique, le capitaine James Tiberius Kirk. Dans l’après-midi, sur la base de Van Horn, au Texas, la science-fiction va devenir réalité. Le capitaine Kirk, de son vrai nom William Shatner, va partir dans l’espace pour de vrai. L’acteur, âgé de 90 ans, a subi une batterie de tests médicaux pour pouvoir devenir le plus vieil astronaute de l’histoire spatiale. Jeff Bezos, le patron de Blue Origin, ne l’a pas choisi par hasard. La bataille pour le marché du tourisme spatial fait rage et la présence du légendaire capitaine Kirk à bord apporte une publicité sans précédent. D’ailleurs, la petite ville de Van Horn a fait le plein de fans venus voir décoller leur idole. Aux côtés de William Shatner, trois autres touristes prendront place à bord du vaisseau spatial qui doit décoller à 15h30. Le vol lui-même ne durera que quelques minutes. Mais ce sera peut-être l’occasion pour le capitaine de dire une dernière fois une ses répliques cultes : "Scotty, il me faut la puissance maximum".