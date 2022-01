Espaces de stockage : des mètres carrés à louer chez les agriculteurs

Depuis un an, Antoine Thiboust n'utilise plus ses poulaillers. Deux bâtiments de 400 mètres carrés chacun inoccupés. Plus aux normes, ils ne lui rapportent plus rien, mais continuent à lui coûter de l'argent. Mais comment rentabiliser tout cet espace ? Une plateforme propose aux agriculteurs de louer leurs entrepôts vides à des particuliers ou entreprises en quête de lieu de stockage. Antoine s'est rapidement laissé convaincre. En à peine deux mois, déjà quelques mètres carrés ont déjà trouvé preneur. "Ça sert de complément de revenu", confie Antoine. Pour le fondateur de la plateforme, la demande est forte aussi bien du côté des exploitants agricoles que des particuliers. Patrick Queinnec est le propriétaire d'un camping-car. Pour lui, l'avantage de cette formule, c'est avant tout son prix. Déjà 500 agriculteurs sont inscrits sur la plateforme, soit 200 000 mètres carrés d'espace de stockage mis à disposition des particuliers et professionnels partout dans l'Hexagone. TF1 | Reportage L. Deschateaux, J. Clouzeau, M. Kherraji