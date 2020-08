Espagne : accusé de corruption, l'ex-roi Juan Carlos contraint à l'exil

Après avoir succédé au général Franco, Juan Carlos a marqué l'histoire de l'Espagne en y instaurant un régime démocratique. Depuis, sa popularité n'a cessé de croître jusqu'à ce qu'elle ne soit ternie par des scandales à répétition. Ceux-ci l'avaient amené à abdiquer en 2014. Récemment, l'ex-roi s'est empêtré dans une affaire de corruption. Sous le coup d'une enquête en Espagne et en Suisse, il a préféré s'exiler. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.