Espagne : les images impressionnantes des pluies torrentielles

Cette estrade n'a pas résisté à la puissance du torrent de boue. Depuis plusieurs jours, des pluies torrentielles s'abattent sur l'Espagne. Dimanche, elles ont fait leurs premières victimes. Une personne est décédée et deux autres sont portées disparues : un père et son fils dont la voiture a été emportée par un torrent. Même scène, plus à l'Est à Alcanar, dans la province de Tarragone. Là aussi, l'eau a tout emporté. Un touriste en provenance de Barcelone raconte sa nuit d'horreur. "On a été réveillé par l'eau qui s’infiltrait dans notre appartement au deuxième étage. On a regardé par la fenêtre, il n'y avait plus de rue, mais une rivière déchaînée", rapporte-t-il. Madrid, la capitale espagnole, n'a pas non plus échappé aux inondations. Certaines lignes de métro étaient hors service hier, car sous les eaux. Sur l'autoroute reliant Madrid à Tolède, plusieurs coulées de boue ont provoqué d'énormes embouteillages. TF1 | Reportage H. Dreyfus, J. Garrel, A. Exposito