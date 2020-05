Espagne : les professionnels du tourisme inquiets par la quatorzaine imposée aux étrangers

En Espagne, toute personne qui arrive de l'étranger devra désormais s'isoler pendant quatorze jours. Et seuls les travailleurs transfrontaliers auront une dérogation. Face à cette mesure, les professionnels du tourisme espagnols redoutent un été catastrophique et semblent déjà tirer un trait sur la saison. Pour réduire les pertes économiques liées à cette décision, le gouvernement souhaite mettre en place des vols sans quarantaine avec ses voisins européens.