Espèces invasives, petites bêtes grandes menaces

En quelques années, ce sont les seules traces de jonc sur le lac de Grand-Lieu. Avant, l'eau en était couverte, mais tout a été ravagé. Les ragondins les ont rasés depuis plusieurs années. L'animal est une espèce invasive comme les écrevisses de Louisiane, plus petites mais tout aussi redoutables. Selon un rapport intergouvernemental, les espèces exotiques envahissantes ont joué un rôle majeur dans 60% des extinctions des espèces. "Elles intègrent un milieu qui n'était pas du tout préparé à leur venue. C'est pour ça qu'elles deviennent hyper-concurrentielles", explique Jean-Marc Gillier, directeur de la réserve naturelle du lac de Grand-Lieu. Une autre espèce aussi nuisible, une plante aquatique exotique appelée la jussie. Elle vient d'Amérique du Sud et s'adapte très bien au changement climatique. Dans la réserve naturelle de Grand-Lieu, sa prolifération est devenue incontrôlable. Actuellement, on comptabilise plus de 3 500 espèces invasives. Celles exotiques sont l'une des cinq causes de l'effondrement de la biodiversité. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec