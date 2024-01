Espérance de vie : avantage aux femmes !

Des femmes ou des hommes, qui, selon vous, vivent le plus longtemps dans l'Hexagone ? Sans surprise, cette année encore, les femmes conservent leur place de doyenne dans le pays, avec une espérance de vie de 85,7 ans, contre 80 ans chez les hommes. Ces cinq années de différence pourraient avoir plusieurs explications. "Elles sont plus résistantes, elles supportent plus les choses que les hommes" ; "elles prennent plus soin d'elles, qu'elles vont plus chez le médecin, qu'elles mangent plus diététique" ; "il y a certains travails où les hommes s'exposent à des produits chimiques", ont répondu les passants. Le travail, la santé ou l'hygiène de vie... l'écart historique se réduit. Un rapprochement des pratiques des hommes et des femmes a été constaté. Cela semble aller dans le bon sens, car la bonne nouvelle, c'est que l'espérance de vie augmente pour tout le monde. Dans ce cours de sport, personne ne s'en étonne. La forme, ça s'entretient. Exercer une activité physique régulière et éviter les excès, les Français semblent avoir compris comment vivre le plus longtemps possible. TF1 | Reportage S. Petit, F. Guinle