Espérance de vie : comment l'Espagne devrait se retrouver en tête du palmarès mondial

Une étude passionnante, publiée dans une revue médicale américaine, a révélé que l'Espagne pourrait devenir en 2040 le pays en tête du palmarès de l'espérance de vie. La durée moyenne de vie d'un Espagnol serait ainsi de 86 ans. Le secret de cette longévité serait le bonheur d'un bon petit plat et un système de santé performant.