Espoir de médailles : le phénomène Léon Marchand

À chacune de ses victoires cette semaine, Léon Marchand a déclenché une joyeuse folie chez ses supporters. Trois victoires en individuel, deux en relais et quelques records au passage, à Indianapolis, le nageur français à survolé les finales du championnat universitaire américain. Le tout sous les yeux de son petit frère, très fervent soutien, et de ses parents, deux anciens nageurs. Léon Marchand a grandi aux bords des bassins. Le voici bébé, dans les bras de son père Xavier. Mais depuis 2021, il a quitté sa famille et Toulouse. Il a choisi de s'exiler aux Etats-Unis à l'université d'Arizona State pour travailler auprès du plus grand entraîneur de natation, Bob Bowman, l'homme qui a façonné la légende Michael Phelps. Son expérience américaine est comme une bulle, loin de la France, loin de la pression et des attentes olympiques. Paris 2024 semble encore très loin pour lui. Le Français de 21 ans s'éclate avec son équipe. Il a même conduit son université à remporter la compétition pour la première fois de son histoire. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon, C. Bouchereau