Essais nucléaires : Emmanuel Macron reconnaît "une dette" de l’État envers la Polynésie française

Sur l'île de Moorea, Emmanuel Macron est interpellé par des manifestants anti-nucléaires. Quelques heures plus tard, le président, à la tribune, reconnaît la responsabilité de l’État français : "Je veux, ici, vous dire que la Nation a une dette. Je vais vous dire très franchement les choses : je pense que c'est tout à fait vrai, on aurait pas fait ces mêmes essais dans la Creuse ou en Bretagne". Pas d'excuses officielles, mais Emmanuel Macron promet une meilleure indemnisation pour les victimes des 193 essais nucléaires réalisés dans le Pacifique entre 1966 et 1996. Les délais pour déposer les dossiers d'indemnisation seront aussi allongés. Des annonces très applaudies, mais qui laissent sceptiques une partie du peuple polynésien. "La présidentielle, c'est dans un an. Les démarches sont très longues et on ne sait pas si le prochain président va continuer", ont énoncé quelques habitants. D'après certaines estimations, plus de 100 000 personnes auraient été exposées à la radioactivité. Aujourd'hui, seuls 416 dossiers ont été déposés et moins de 200 indemnisés.