Essence, énergie, redevance… ce qui va changer pour vous

La ristourne de 18 centimes, beaucoup l’avaient oubliée. Bonne nouvelle, dès septembre, le gouvernement va l’augmenter. Ce sera 30 centimes en moins, quel que soit le carburant. Des économies "à prendre" dont le montant peut vite monter. Maxime, chauffeur VTC, fait un plein par semaine, ce qui lui coûte 70 euros. En septembre, ce sera 63 euros. Attention, la ristourne de 30 centimes ne durera que deux mois. En novembre, elle retombera à dix centimes par litre. Si vous possédez une télévision, vous allez, en revanche, faire une autre économie. La redevance est supprimée, soit 138 euros de gagnés chaque année. L’idée, c’est de se faire plaisir, d’autant plus que si vous êtes fonctionnaire, vous gagnerez un peu plus chaque mois. Le point d’indice est augmenté de 4%. Par ailleurs, les prix du gaz et l’électricité restent bloqués jusqu’à la fin de l’année. Aucune hausse d’impôts n’est prévue pour l’instant. À la place, l’Assemblée nationale a voté le projet de nationalisation avec l’objectif de mieux maîtriser les coûts de l’électricité. TF1 | Reportage C. Diwo, F. Moncellle, L. D’hallivillee