Essence : les prix de retour à leur niveau d'avant-crise

C'est un prix qui augmente doucement, mais sûrement. Dans une station-service de région parisienne, les automobilistes l'ont bien remarqué. "Ça n'augmente pas beaucoup, mais ça augmente tranquillement", a affirmé l'un d'entre eux. Des prix scrutés à la loupe par une conductrice qui vient de troquer son 4X4 par une petite citadine. "Je prends le véhicule tous les jours et je le vois sur le budget". "Je confirme, ça coûte cher", a-t-elle affirmé. Pendant le tout premier confinement, le prix au litre était en chute libre, avec moins 24 centimes en quatre mois par exemple pour le diesel. Depuis, l'activité économique a repris et le prix a retrouvé son niveau d'avant Covid. Avec plus de 2 000 km parcourus chaque semaine, le budget carburant d'un professionnel a flambé. "C'était mieux pendant le premier confinement", a-t-il confié. Pour économiser, les automobilistes chevronnés essaient de rouler moins vite, de marcher ou de faire du vélo. En 2020, le budget carburant de la population a globalement baissé. Il devrait peser plus lourd cette année.