Essence : les stations communales font le plein

Le point commun entre Riotord (Haute-Loire) et Saint-Félicien (Ardèche), ce n'est pas seulement le nombre d'habitants, mais aussi la station communale. À l'heure où vous faites la chasse au carburant le moins cher, dans ces deux villages, on ne se pose plus de questions : "les prix restent vraiment très serrés par rapport à la concurrence"; "c'est très cher, mais c'est moins cher qu'ailleurs". Entre cinq et 20 centimes de moins que les grands distributeurs. Les deux stations automatiques ont même rarement franchi la barre des deux euros. L'absence de personnel expliquerait ce prix, mais pas que. Selon Claire Eliet, adjointe à la mairie de Saint-Félicien, il n'y a pas de bénéfice sur ces stations. "C'est un service à la population", précise-t-elle. D'autant plus qu'il n'y a aucune pompe dans les alentours. Alors, les automobilistes sont fidèles. Pour les professionnels, comme Emmanuel, on se sert grâce à un badge et on paye à la fin du mois. Mais on n'y remplie pas que le réservoir de son camion. À Riotord comme à Saint-Félicien, le carburant au prix compétitif fait des envieux. Plusieurs municipalités ont fait le déplacement pour s'en inspirer. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russel