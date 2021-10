Essence moins chère : cette station-service communale de la Manche fait le plein

Le compteur monte vite. Le plein moyen est de 50 euros dans cette commune de la Manche où les habitants utilisent leur véhicule au quotidien. Chaque déplacement coûte cher, et difficile de remplir son réservoir avec les prix qui augmentent. Cette station communale voit passer de plus en plus d’automobilistes. Et la raison est plutôt simple : le SP95-E10 est à 1,60 euro et le gazole à 1,53 le litre. "On est dans les prix les moins chers aujourd’hui en carburants", souligne d’ailleurs l’ancien maire du Mesnilbus, Hubert Rihouey. La municipalité n’a pas le droit de faire des bénéfices. Elle doit simplement couvrir ses frais. Les tarifs sont donc très attractifs pour les habitants. Pour financer un tel projet, la commune a dépensé 170 000 euros. Un investissement rentable puisque la station attire chaque jour de plus en plus de conducteurs soucieux de leur budget. Depuis l’arrivée de la station-carburant, la commune a gagné en attractivité. L’épicerie multiservice a, par exemple, embauché quatre personnes pour satisfaire tous ses nouveaux clients.