Essonne : les drones pour lutter contre les infractions routières

Outre les radars, les policiers adoptent les drones de surveillance aérienne pour traquer les infractions routières. En une heure 45 minutes de vol, 34 infractions ont été constatées dans l'Essonne, soit deux fois plus que d'habitude. De ce fait, les PV pleuvent. Face à la hausse de l'accidentologie, les policiers comptent arrêter tous les automobilistes qui prennent des risques. Ce dispositif devrait être progressivement généralisé dans le département et dans tout le pays.