Est-il encore possible de voyager pas cher cet été ?

Depuis sept heures ce matin, 10 000 billets à un euro ont été mis en vente. Entre Lyon et Paris par exemple, presque tous les trajets s'affichaient à ce tarif. Selon les destinations, ces billets mis en vente aujourd'hui, pour des voyages jusqu'au 5 juillet, partent plus ou moins vite. De Melun vers Paris, il y en avait presque plus. Attention ! À ce tarif, il ne s'agit pas d'un TGV Ouigo, mais de ce que la SNCF appelle un "Ouigo Classique", c'est-à-dire un ancien train Corail. Deux fois moins rapide, il ne circule pas sur tous les axes du pays, mais seulement entre la capitale et Lyon, ainsi que Nantes. Durée moyenne du trajet, quatre heures. Voyager plus lentement mais moins cher, un argument qui fait mouche. À onze heures, ce mardi matin, les 10 000 billets à un euro étaient déjà tous vendus. La SNCF en a rajouté 10 000 de plus. Un an après leur lancement, les Ouigo Classiques ont trouvé leur public. Pour cet été, la SNCF s'attend à battre des records de fréquentation tous trains confondus. Les réservations sont ouvertes depuis le mois de mars, il reste des places. Mais attention, les trains en dates les plus demandées, comme le 14 juillet ou le 15 août, sont déjà presque pleins. TF1 | Reportage P. Gallaccio, V. Abellaneda