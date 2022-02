Esteban, 21 ans, le roi du tracteur d'occasion

Portable à la main, Esteban Massue prend des notes. Il doit estimer le prix d'un gyrobroyeur vendu par un agriculteur. Depuis quelques mois, il gère un site de vente de matériel agricole d'occasion sur Internet. "Mon objectif, concrètement, c'est d'encadrer la vente de A à Z, que ce soit pour trouver le client jusqu'à la finalisation et la livraison", explique Esteban. Guillaume Nizan, exploitant, doit se séparer de plusieurs engins. Et l'accompagnement du jeune dirigeant de 21 ans le rassure. "Il peut nous donner un conseil sur le prix de vente du matériel. C'est important d'être serein dans la vente de nos machines, car sinon, on les laisse sur le parc", confie Guillaume. Vendre du matériel d'occasion n'est pas nouveau. Mais c'est grâce au père d'Esteban, lui-même agriculteur, que l'idée est née. "Il avait du matériel à revendre. Si j'arrivais à le vendre plus cher, je me prenais une petite commission", explique-t-il. Le concept lancé, c'est depuis la maison de ses parents que ce diplômé en commerce gère son activité. Il s'est débrouillé tout seul pour créer son site. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec