"On se croirait à Paris" : sur la Côte d'Azur, la galère des TER bondés l'été

Quand se rendre au travail devient un parcours du combattant. C'est l'impression dont font part de nombreux Azuréens qui, chaque été, doivent partager des rames de trains régionaux (TER) pleines à craquer avec les très nombreux vacanciers venus visiter la région. "On se croirait à Paris", lance une passagère, dans le reportage en tête de cet article. "Ça fait huit ans que je fais ce trajet, on est là tout le temps, on paye tous les mois, c'est comme ça tous les ans et je ne vois pas pourquoi ils ne trouvent pas une solution", déplore, de son côté, Anna, habitante de Nice et soignante à Monaco. Et d'insister : "On est une région touristique par excellence, c'est ça qu'ils veulent montrer ? Je ne comprends pas." À titre de repère, l'été, la population de la Côte d'Azur est quasiment multiplié par cinq. Pour l'heure, 68 allers-retours sont proposés chaque jour, mais la région qui finance ces trains s'engage à augmenter le trafic d'ici à 2025. "Il y aura 125 allers-retours, une augmentation de 75% de l'offre, ça permettra d'avoir un train toutes les 15 minutes", explique Jean-Pierre Serrus, vice-président en charge des transports à la région. Mais, en attendant, les travailleurs azuréens vont devoir s'armer de patience.