Estrébœuf, le village aux treize caméras de surveillance

Dans ce village de 250 habitants, pas de boulangerie, pas d'école, aucun commerce. Mais depuis le 1er janvier dernier, treize caméras filment les rues sous tous les angles. Il y en a une à l'entrée du village, une à l'église, une en face de la mairie, une au cimetière... Le dispositif sert à empêcher les incivilités quotidiennes comme les vols ou les dépôts d'ordures sauvages. Dans cette commune, les habitants sont éloignés les uns des autres, et c'est l'argument principal du maire pour justifier le nombre important de caméras. "Nous sommes étalés sur 5 km de long et si vous voulez maîtriser un petit peu l'images, vous êtes bien obligés de mettre une caméra à chaque entrée de rue", explique-t-il. Pour visionner les images, direction la mairie. Date, heure, lieu, une simple recherche informatique permet de retrouver l'auteur d'une infraction. Mais ces caméras de vidéoprotection ne sont pas là pour épier les habitants en permanence. Il n'y a personne derrière, il se passe un fait et on vient interroger le système. Seule une autorité administrative ou judiciaire a le droit d'utiliser les enregistrements. TF1 | Reportage M. Début, O. Cresta