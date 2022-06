Estuaire de la Loire : des animaux et des hommes

Avant de se jeter dans l'océan Atlantique, la Loire et son estuaire s'étendent sur des dizaines de milliers d'hectares. Elle est bordée par de vastes prairies humides, inondables en hiver. C'est un territoire sauvage qu'a choisi Guillaume Douad pour élever ses bêtes. Cet éleveur est à la tête de 300 bovins, des races à viande essentiellement. Il est installé depuis treize ans près du fleuve. C'est un rêve d'enfant pour cet ancien cadre de coopérative agricole. Sur ce terrain, les vaches bénéficient d'une herbe riche en minéraux grâce aux sédiments déposés par la Loire. De l'autre côté de la Loire, posée au bord de l'eau, il y a la petite ville de Paimbœuf (Loire-Atlantique) et ses maisons colorées. Avant-port de Nantes au 17ème siècle, c'est une commune de marins et de pêcheurs. Elle compte le seul phare installé dans l'estuaire. Lionel Houis y vit depuis 40 ans et il adore se promener sur les quais. Dans son bureau, l'ancien négociant en carte postale aime se replonger dans l'histoire de sa ville. TF1 | Reportage N. Hesse, S. Guerche