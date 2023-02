Estuaire de la Rance, la baleine prend le large

C'est émouvant de savoir que la baleine à bosse a finalement pu repartir faire sa vie. Certains ont raté une journée d'école pour la voir, les enfants l'adorent. Toute la matinée, la baleine à bosse s'est approchée de l'estuaire, presque hésitante. Puis elle est repartie s'enfoncer vers les terres. Un nouveau suspense. Elle a été piégée pendant 24 heures. Jeudi, l'animal a franchi le barrage pour entrer dans la Rance (Bretagne), puis a remonté la rivière jusqu'au pont Saint-Hubert, dix kilomètres en amont. Elle n'avait donc plus de repères et il ne fallait pas que ça dure. "L'animal est jeune et n'est probablement pas en bonne santé", a confié Gael Gautier, président de l'association naturaliste "AL-LARK". C'est la première fois qu'une baleine s'aventurait sur la Rance. TF1 | Reportage F. de Juvigny, M. Stiti, A. Coulon