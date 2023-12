Estuaires : quatre saisons au fil de l'eau

Sept kilomètres de navigation au fil du canal. Pour gagner l'estuaire de la baie des Veys, il faut un peu de patience et pas mal de savoir-faire. Arrivé à l'embouchure, l'équipage peut enfin hisser la grande voile et glisser jusqu'à la Manche. L'estuaire, une bénédiction pour les gourmets. Un mélange d'eau douce et d'eau salée qui profite aux vaches et à leur lait, mais aussi aux huîtres. La baie compte 200 hectares de cultures ostréicoles. C'est un autre estuaire qu'a choisi Guillaume Douaud pour élever ses 300 bovins, sur les prairies humides de la Loire-Atlantique, juste avant que le fleuve ne se jette dans l'océan. Cet ancien cadre de coopérative agricole est installé depuis treize ans près de la Loire. Ses bêtes y profitent d'une herbe riche en minéraux grâce aux sédiments laissés par le fleuve. Au fil de l'eau, vous croiserez aussi des oiseaux, plus de 250 espèces recensées, notamment des cigognes. En 1989, on comptait deux nids dans l'estuaire, ils sont aujourd'hui 260. TF1 | Reportage M. Croccel, M. Monnier, X. Baumel