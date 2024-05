Et maintenant des émojis... sonores !

Un sourire en réponse à une bonne blague, un café pour une invitation… les émojis, vous les utilisez déjà. Mais imaginez qu’ils puissent aussi faire du bruit. Si vous n’êtes pas encore au courant, c’est tout à fait normal, car le projet n’en est encore qu’au stade de développement. Il s’agit d’effets sonores que vous pourrez envoyer depuis une conversation téléphonique. Des applaudissements, des rires ou encore des pleurs, en tout, il y aura six émojis différents. L’option devrait sortir dans quelques semaines, mais beaucoup ne semblent pas encore convaincus : "Si on veut rire quand on est au téléphone, on rigole. Non ?" ; "Rien ne vaut le vrai bisou, le vrai sourire, la vraie larme". Pour le géant de la technologie, l’idée est de vous aider à exprimer vos émotions. Google n’est pas le premier à tenter les émojis parlants, ils existent depuis trois ans sur Facebook. Mais jusqu’ici, peu de personnes en ont entendu parler. TF1 | Reportage C. De Kervenoaël, D. Bordier, L. Le Bras