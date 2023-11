Et maintenant, des foyers sans eau potable

Trouver de l'eau, c'est ce que font les habitants de Samer en venant chercher des bouteilles distribuées par la ville. "Les trois-quarts de Samer ne sont pas alimentés… On donne deux bouteilles par personne par jour", dit Christophe Douchin, maire de Samer. Plus rien ne coule des robinets, comme chez Linda, une coiffeuse. Elle pourra utiliser de l'eau dans ses bouilloires pour quelques clients s'il le faut. Dans une boulangerie, on trouve du pain ce jeudi matin. Mais David, le boulanger, a dû faire venir en urgence une cuve d'eau. L'eau est totalement coupée. À cause des inondations, le château d'eau a dû être complètement vidé. Enfin, tous les écoles et collèges sont fermés. Beaucoup de parents ont dû poser des jours de congé. Et c'est le cas dans 74 communes du secteur. Il a encore beaucoup plu ce matin dans toute la région. À Saint-Étienne-au-Mont, une rue est à nouveau inondée et impraticable. D'ailleurs, les pompiers viennent de sortir un bateau pour pouvoir évacuer les personnes. TF1 | Reportage S. Hembert, B. Agirbas